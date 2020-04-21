Шанхай, Китай, , 06:10 — REGNUM В Шанхае не выявлено ни одного нового случая заболевания COVID-19, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, всего 299 «импортных», то есть привнесённых из-за рубежа случаев заболевания коронавирусом выявлено в городе за все время эпидемии. Из них 199 пациентов уже были выписаны из больниц по выздоровлению и еще 100 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях Шанхая.

Ни одного нового внутреннего случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Шанхае не выявлено за прошедшие сутки. Всего же на текущий момент известно о 339 заболевших местной инфекцией, включая семерых скончавшихся.

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