Бергамо, Италия, , 05:45 — REGNUM Российские военные медики, прибывшие в Италию для оказания помощи зарубежным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией, вместе с итальянскими врачами вылечили 29 пациентов в полевом госпитале в Бергамо и продолжают лечение ещё 41 пациента. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, с начала работы госпиталя в Бергамо на лечение были приняты 70 пациентов с пневмонии вызванной вирусом, из них 41 продолжают проходить лечение, 29 человек выздоровели и уже выписаны из госпиталя.

«Все российские военные специалисты нацелены на достижение максимального результата. Основная задача максимально помочь больным и нашим итальянским коллегам», — приводятся в сообщении слова руководителя группы военных врачей подполковника Александра Юманова.

Сообщается также, что российскими военными врачами-эпидемиологами и специалистами войск РХБ защиты совместно с итальянскими военными проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в городах Клузоне и Гадзанига.

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