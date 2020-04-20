Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Остановка промышленных предприятий из-за эпидемии коронавируса уже повлияла на график поставок техники для вооруженных сил США, заявила 20 апреля на пресс-конференции замглавы Пентагона по закупкам Эллен Лорд.

По её словам, самые заметные последствия пандемии отмечены в сфере кораблестроения, авиатехники и космических аппаратов.

При этом она сообщила, что ряд предприятий, закрывшихся в Мексике, также имели отношение к этой программе.

«Эти компании особенно важны для производства наших самолетов в США», — пояснила Эллен Лорд.

По информации Пентагона, остановлено производство в 106 компаниях из 10 509, имеющих отношение к военным заказам.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются самым большим очагом эпидемии коронавируса в мире.

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