Оттава, , 18:45 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 превысило на территории Канады 35,3 тыс. человек, сообщает 20 апреля Минздрав страны.

За последние сутки в Канаде был выявлен 1 461 новый случай заражения коронавирусом.

При этом число смертей от болезней, связанных с COVID-19, составило 1 611 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день антилидерами в ситуации пандемии коронавируса остаются США, Италия, Британия, Испания и Франция, где отмечено наивысшее число заражений и смертельных исходов.

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