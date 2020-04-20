Кишинёв, 20 апреля 2020, 18:37 — REGNUM Число людей, скончавшихся в Молдавии после заражения коронавирусной инфекцией, достигло 70, сообщили 20 апреля в минздраве страны.
Два пациента с коронавирусом, отметили в ведомстве, умерли сегодня, 20 апреля. Число излечившихся 478.
Общее количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Молдавии достигло 2548.
Напомним, ранее минздрав Молдавии сообщил, что число жертв COVID-19 в стране достигло 68.
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