Старый Оскол, Белгородская область, , 17:41 — REGNUM Приговор за убийство, совершённое 20 лет назад, вынес суд в городе Старый Оскол Белгородской области. Уроженца Азербайджанской ССР признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

В августе 1998 года 35-летний староосколец и его знакомый поссорились из-за невозвращённого последнему долга. Словесный конфликт между ними перешёл в драку, и обвиняемый ударил ножом потерпевшего в грудь. Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Обвиняемый 20 лет скрывался от правосудия, в том числе долгое время он жил по поддельным документам в Москве.

Суд постановил отправить обвиняемого на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.