Москва, , 12:56 — REGNUM В Кремле пока не делали выводов об избыточности или недостаточности ограничительных меры в российских регионах. Об этом 20 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые регионы слабо подготовлены к распространению коронавируса. В частности, отсутствует достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких, средств защиты и койко-мест.

Представитель Кремля добавил, что в каждом регионе идет активная работа, в том числе с участием представителей федерального центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент России Владимир Путин заявил, что каждый глава региона должен полностью подготовиться к распространению коронавируса, преодолев объективные и субъективные причины.