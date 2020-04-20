Москва, , 12:54 — REGNUM В Москве начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает 20 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

По данным СМИ, болезнь у офицера протекала тяжело, он был подключен к аппарату ИВЛ. Предполагается, что он мог заразиться на работе.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

На сайте МВД указано, что должность начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве занимает полковник полиции Игорь Хвенько.