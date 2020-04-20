Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Индекс самоизоляции Петербурга в понедельник, 20 апреля, остается в красной зоне — ниже 3 баллов. По данным сервиса «Яндекса», это означает, что на улице очень много людей».

По данным на 12:00 мск, показатель Петербурга составляет 2,5 балла и, как показывает практика, будет еще опускаться в течение рабочего дня.

Тем не менее, если в последнюю неделю Петербург чаще всего оказывался в низшей четверке по уровню самоизоляции среди крупных населенных пунктов, теперь хуже северной столицы выглядит большее число городов.

На этот раз в антирейтинге Петербург опередили Новосибирск (1,8), Красноярск (2,1), Екатеринбург (1,9), Челябинск (1,8), Иркутск (2,2), Казань (2,1) и Самара (1,9), а также еще и города поменьше. В Москве в полдень индекс самоизоляции держится на уровне 3,2 баллов с момента введения пропускного режима.