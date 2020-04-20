Казань, , 12:52 — REGNUM В Татарии стартовал проект для школьников «Шаги Победы» в режиме онлайн. Дети пройдут обучение, напишут письма ветеранам, изучат историю своей семьи. Для участия в онлайн-проекте приглашаются школьники и активисты общеобразовательных учреждений, общественных объединений и школьных самоуправлений Татарии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Казани.

Проект реализуется уже в третий раз региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и минобразования и науки РТ. В 2019 году участие в нем приняли более 20 тыс. школьников и активистов 153 общеобразовательных учреждений из 27 республиканских муниципалитетов.

До 31 мая дети каждую неделю будут принимать участие в мероприятиях в сфере гражданско-патриотического воспитания. Проект посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году памяти и славы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 30 автобусов украсят в Казани символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР, которые отмечаются в 2020 году.

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