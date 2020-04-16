Казань, , 10:06 — REGNUM Около 30 автобусов украсят в Казани символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ТАССР, которые отмечаются в 2020 году. Такие автобусы появятся на столичных улицах в ближайшее время, сообщает администрация Казани.

В планах пассажирского автотранспортного предприятия №4 нанести логотипы на 13 пассажирских автобусов. Эту работу начали еще неделю назад. По словам руководства автотранспортного предприятия, логотипы размещают по обе стороны борта автобуса: на одной — наклейка о 75-летии Победы, на другой — логотип, посвященный 100-летию ТАССР. К этой работе привлечены сотрудники специализированных организаций.

Сегодня, 16 апреля, на городские маршруты выйдут 5−6 автобусов, украшенные подобным образом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жителей Татарии приглашают к участию в международном поэтическом марафоне «75 строф о войне…». Желающим необходимо прочитать стихотворение о Великой Отечественной войне, а затем отправить видеоролик на электронный адрес Красногорского филиала музея Победы.

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