Приштина, , 12:17 — REGNUM Здание правительства самопровозглашенного Косово окрасилось в цвета флага ЕС вечером в воскресенье, 19 апреля.

На своей странице в социальной сети Twitter и.о. премьер-министра Косово Альбин Курти заявил, что данная акция является выражением солидарности с ЕС, на территории которого было выявлено свыше 800 тысяч зараженных коронавирусом и 70 тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Также косовский политик высказал благодарность ЕС за предоставленную для борьбы с эпидемией помощь в размере 5,2 миллионов евро, а также за 63 миллиона евро, выделенные Брюсселем на смягчение социально-экономических последствий пандемии.

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