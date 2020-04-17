Нур-Султан, , 16:45 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 1498, сообщили 17 апреля в казахстанском минздраве.

При этом количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане среди медиков достигло 423. Больше половины случаев заражения медицинских работников пришлось на Алма-Ату, на столицу страны — немногим более трети.

Количество летальных исходов заражения вирусом SARS-CoV-2 в Казахстане достигло 17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане с 16 марта и до конца апреля действует режим чрезвычайного положения.

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