Милан, Италия, , 13:42 — REGNUM В период с 1 марта по 4 апреля 2020 года смертность в Италии по предварительным подсчетам выросла на 20% в сравнении с аналогичными периодами 2015−2019 годов, сообщили в национальной службе статистики Istat в пятницу, 17 апреля.

Служба обработала демографические данные из 1669 населенных пунктов, новые сведения поступают еженедельно, а нынешние данные не следует считать репрезентативными в отношении всей страны, добавили статистики.

По данным на 16 апреля, в Италии умерли 22 170 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 525. Днём ранее показатель увеличился на 578. Выздоровели 40 164 человек, за день этот показатель увеличился на 2072 (днём ранее — на 968). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3786 (днём ранее — на 2667). В настоящее время заражены 106 607 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 168 941.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро, а также в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.