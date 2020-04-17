Цхинвал, , 13:41 — REGNUM В Южной Осетии срок действия карантинных мер, введенных для защиты населения от коронавируса, продлен до 26 апреля. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба правительства республики на официальном сайте.

К данному решению пришли на внеочередном заседании правительства, которое проводил премьер-министр страны Эрик Пухаев. Это было сделано в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в соседних с республикой странах.

«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию Южной Осетии руководством республики решено продлить срок ограничительных мероприятий до 26 апреля 2020 года», — приводятся на сайте слова главы южноосетинского правительства.

Кроме того, на заседании решили продлить карантин в школах до 30 апреля.

Стоит отметить, что в Южной Осетии нет выявленных случаев заражения коронавирусом. Карантин в школах и детских садах был введен в феврале из-за роста числа заражения ОРВИ.

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