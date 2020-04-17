Улан-Удэ, , 11:15 — REGNUM В Бурятии ожидается ухудшение погоды на выходных. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном управлении МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра. Объявлено штормовое предупреждение.

18−19апреля здесь ожидаются сильный дождь с переходом в мокрый снег и снег. Установится временный снежный покров, возможны налипания мокрого снега на проводах. Ветер усилится до 23 метров в секунду, а температура опустится на 10 и более градусов.

В то же время на территории восьми районов республики ожидается высокая пожарная опасность — 4 класс. В связи с этим местных жителей призвали быть крайне осторожными, не пытаться спрятаться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, не сжигать мусор и траву.

«В горах сохраняется риск лавинной опасности, в связи с этим рекомендуем отказаться от походов в горы», — добавили в МЧС.

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