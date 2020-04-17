Благовещенск, , 07:52 — REGNUM В связи с прохождением серии активных циклонов на территории Приамурья 18 и 19 апреля ожидаются осадки, в регионе похолодает.

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Информация об этом представлена на сайте Гидрометцентра. По мнению синоптиков, в субботу, 18 апреля, днём на северо-западе Приамурья ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а в воскресенье, 19 апреля, погода с осадками ожидается уже в большинстве районов Приамурья.

«Также будут наблюдаться гололёдные явления, ветер усилится до 15−20 метров в секунду», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось длительное похолодание.