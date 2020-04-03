Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Петербургская арт-группа «Явь» запустила минувшей ночью проекцию так называемого «бэт-сигнала», причем летучая мышь на нём — в медицинской маске, напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности в условиях коронавируса. О необычном арт-объекте художники сообщили в соцсети.

«Бэт-сигнал» в Петербурге Https://vk.com/yav_zone

«Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома. Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими без веских причин», — отметили художники.

Они также иронично добавили: «Коммунальщикам привет, попробуйте закрасить))», — имея в виду постоянные попытки закрасить новые арт-объекты на улицах Петербурга.