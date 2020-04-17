Новосибирск, , 09:46 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 17 апреля, официально зарегистрированы 12 новых пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Уточняется, что один случай — завозной: пациент летел в Новосибирск из Мурманска через Москву. Четыре случая — контакты с уже выявленными пациентами, ещё семь человек за пределы области не выезжали, с пациентами с коронавирусом не контактировали. Общее количество официально зафиксированных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией — 76, из них 16 человек уже выписали по выздоровлению, двое скончались.