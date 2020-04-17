Киев, , 09:52 — REGNUM По состоянию на утро 17 апреля на Украине зафиксировали 4662 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

За минувшие сутки выявили 501 новый случай. Всего было проведено более 47 тыс. тестирований. На амбулаторном лечении пребывает 3051 пациент, госпитализированы 1611 человек, из которых 73 ребёнка.

«Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин», — сказано в сообщении.

При этом выздоровели 246 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове из инфекционной больницы сбежал 34-летний мужчина, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию.

Читайте также: В Харькове из больницы сбежал пациент с выявленным заражением коронавирусом