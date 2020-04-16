Харьков, Украина, , 23:30 — REGNUM Пациент с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией сбежал из областной инфекционной больницы в городе Харькове на Украине. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Информацию о сбежавшем 34-летнем пациенте сообщила сотрудникам полиции заведующая отделением инфекционной больницей. Медики уточнили, что пациент был доставлен к ним с пневмонией из психиатрической больницы.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно установить местонахождение сбежавшего и вернуть его в инфекционную больницу. По предварительной информации, мужчина скрывался дома у своей матери.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине власти могут продлить режим карантина в связи с угрозой распространения коронавируса до 11 мая.

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