Санкт-Петербург, , 09:38 — REGNUM В Петербурге на 293 миллиона рублей увеличено финансирование медицинских организаций системы ОМС. Стоимость лечения каждого зараженного коронавирусом увеличена на 30 тысяч рублей, а пациента с тяжелой формой — на 100 тысяч рублей. Об этом 17 апреля сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дополнительное финансирование, в размере 89 млн рублей, получит скорая медицинская помощь, а также инфекционная больница Боткина — 177 млн рублей.

«Комитетом по здравоохранению произведен перерасчет тарифов на оплату медицинской помощи пациентам с внебольничной пневмонией, гриппом, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 с учетом расходов на средства индивидуальной защиты для медицинских работников», — пояснили в городском комздраве.

Теперь стоимость каждого случая лечения увеличена в среднем на 30 000 рублей, а стоимость лечения тяжелой формы COVID-19 — на 100 000 рублей.

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