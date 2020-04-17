Лион, Франция, , 09:25 — REGNUM Следуя Парижу, Лион будет работать над разработкой осей движения для велосипедных и пешеходных прогулок, чтобы избежать переполненности общественного транспорта после окончания срока изоляции, сообщает Le Figaro.

Известно, что Лион будет работать в сотрудничестве со всеми представителями, мэрами, ассоциациями, чтобы после 11 мая предложить ряд улучшений в пользу использования велосипедов или скутеров.

«Эти разработки будут направлены на то, чтобы предложить альтернативу, более удобные и безопасные маршруты, сохраняя при этом достаточное социальное дистанцирование для противодействия возможному заражению», — заявил глава метрополии Дэвид Кимельфельд.

Напомним, ранее мэр Парижа Анн Идальго объявила о возможности временного превращения бульваров столицы в велосипедные дорожки во время режима изоляции.

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