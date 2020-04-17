Биробиджан, , 09:29 — REGNUM В рамках проекта «ЕАО — территория действий» школьникам выдают во временное пользование ноутбуки и модемы для дистанционного обучения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Еврейской АО.

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224 комплекта были приобретены на средства партии «Единая Россия», рассказали в управлении по внутренней политике ЕАО.

«27 ноутбуков были доставлены в село Амурзет. Из-за карантина ноутбуки пришлось передавать на границе Октябрьского района. Кто именно будет с их помощью дистанционно постигать науку, решат в школах», — сообщили в пресс-службе.

Ожидается, что в первую очередь ноутбуки во временное пользование получат ученики из малообеспеченных семей, самые нуждающиеся в таком виде помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура ЕАО запретила школам отчислять учеников за какие-либо проступки.