Биробиджан, , 05:16 — REGNUM Правовой анализ актов, регламентирующих внутренний распорядок учебных заведений Облученского района ЕАО, показал наличие противоречий действующему законодательству, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Прокуратура установила 11 документов, противоречащих требованиям федерального законодательства.

«Нормами предусмотрено, что к ученикам школ могут применяться дисциплинарные взыскания в виде принесения публичного извинения, возложения обязанности по возмещению причинённого вреда, временного запрета на участие во внеурочных мероприятиях и т.д. Однако в некоторых школах были прописаны такие меры взыскания как замечание, выговор и отчисление из образовательной организации», — рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство потребовало привести документы в соответствие с законом, образовательные учреждения это требование удовлетворили.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве образовательные учреждения в погоне за показателями, избавляются от учеников после 9-го класса.