Ставрополь, , 08:58 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Ставропольском крае по состоянию на 08:30 17 апреля выросло до 155, сообщил у себя в Instagram глава региона Владимир Владимиров. За последние сутки диагноз в крае подтвердился у 12 человек.

По словам губернатора, состояние восьми человек с коронавирусом оценивается как тяжелое, 24 инфицированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели на Ставрополье 24 пациента, два человека скончались.

Количество поселений края, в которых зафиксирован факт заражения коронавирусом, увеличилось с 18 до 20. В их числе пять городов, восемь городских округов и семь районов.

Владимиров также обратился к жителям Ставрополья в связи с предстоящей Пасхой. Он попросил прихожан воздержаться в праздник от посещения храма и вознести молитву дома.

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