Ставрополь, , 16:00 — REGNUM Около 800 нарушителей режима самоизоляции выявлено в Ставропольском крае. В отношении них выписаны протоколы, дела направлены в суды, сообщили ИА REGNUM 16 апреля в управление по информполитике правительства края.

Напомним, наказание за нарушение режим самоизоляции зависит от тяжести вины нарушителя — штрафы для физических лиц могут достигать 50 тыс. рублей. Если нарушение причинит вред здоровью или приведет к смерти человека, то последует уголовная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, режим обязательной самоизоляции действует на Ставрополье с вечера 31 марта, при этом ограничительные меры в регионе продолжают вводиться. Так, с 15 апреля временно закрыты кладбища, за исключением мероприятий, связанных с захоронением. Все въезжающие на территорию края помещаются на двухнедельный карантин.

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