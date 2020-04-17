Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Бурятии лабораторно подтвердили 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлено девять новых случаев.

26 человек уже вылечились от выписаны из больницы. В стационаре остаются 84 пациента, в том числе 13 детей. Шестеро взрослых пациентов находятся в реанимации, один — на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Две женщины с подтверждённым диагнозом умерли.

Круг контактных лиц по состоянию на 17 апреля составляет чуть менее 2,1 тыс. человек. Все уже обследованы.

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