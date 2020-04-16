Улан-Удэ, 16 апреля 2020, 11:51 — REGNUM В Бурятии готовят открыть новый госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, для этого перепрофилировали стационар перинатального центра.
Госпиталь рассчитан на 88 больных. Из них в реанимационном отделе будет 25 коек.
«На сегодняшний день проводятся подготовительные мероприятия, заводятся дополнительные кислородные точки в палаты. Уже 18 апреля госпиталь будет готов оказывать помощь пациентам с COVID-19», — отметили в минздраве.
Напомним, в настоящее время все заражённые новым вирусом лечатся в Республиканской инфекционной больнице. Как сообщало ИА REGNUM, там находятся 75 пациентов.
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