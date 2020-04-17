Тбилиси, , 08:09 — REGNUM Жители Грузии обязаны с 17 апреля, находясь в закрытых общественных помещениях, носить защитные маски. Данное заявление сделал пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани на брифинге в администрации правительства.

Он добавил, что нести ответственность за исполнение этого нововведения будут и юридические лица.

«Ответственность юридических лиц определена в размере 15 000 лари», — объявил Чиковани. Он также призвал сограждан беречь здоровье и оставаться дома.

Напомним, что 17 апреля, после полудня, в Грузии будет введен запрет на передвижение легковых автомобилей. Исключение будет сделано для тех транспортных средств, которые работают в сервисах доставки еды или участвуют в деятельности продуктовых магазинов или аптек.

Стоит отметить, что в Грузии 16 апреля наблюдался скачек по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. За день их общее число выросло с 306 до 348.

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