Ухань, Китай, , 07:22 — REGNUM В столице провинции Хубэй городе Ухане в центральной части Китая огласили уточненные данные о подтверждённых случаях гибели людей от новой коронавирусной инфекции, сообщает 17 апреля агентство Синьхуа.

Всего в Ухане подтверждено на 16 апреля 50 333 случая заболевания COVID-19 — плюс 325 случаев. Число смертей подкорректировано с 1290 до 3869. Как отметили в Хубэйской комиссии здравоохранения, корректировки внесены согласно с законами, нормами, а также принципом ответственности перед умершими.

Отметим, что ранее в Китае сообщали всего о 3342 погибших и 82 367 зараженных новой коронавирусной инфекцией по всей стране за всю историю эпидемии.