Токио, , 06:40 — REGNUM В Токио 17 апреля началась бесплатная раздача жителям многоразовых защитных масок из ткани, инициированная премьер-министром Синдзо Абэ. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Отмечается, что раздача тканевых масок, иронично названных в народе «абэмаски», в первую очередь началась в самом густонаселенном районе столицы Сэтагая, куда ещё 16 апреля завезли 120 тысяч масок. Их начали раскладывать по почтовым ящикам жителей, из расчёта по две на семью.

Для обеспечения масками около 50 млн семей по всей Японии, из государственного бюджета было выделено 46,6 млрд иен (более $431 млн).

Раздачей населению многоразовых тканевых масок, которые можно стирать, правительство рассчитывает снизить острую нехватку в стране одноразовых защитных масок. Несмотря на то, что их начал носить на публике сам премьер Абэ, специалисты воспринимают их эффективность достаточно скептически. Также критически восприняло эту идею и большинство жителей Японии.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Японии достигло 10 004, количество летальных исходов в результате заражения — 203.

16 апреля в Японии из-за COVID-19 было объявлено чрезвычайное положени.

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