Биробиджан, 17 апреля 2020, 06:50 — REGNUM В течение одного дня Биробиджанский районный суд рассмотрел 18 протоколов об административных правонарушениях, поступивших из органов внутренних дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
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Как установил суд, все лица, в отношении которых составлены протоколы, без причины и острой необходимости покинули место жительства, тем самым нарушили постановление врио губернатора ЕАО
«Среди нарушителей — и мужчины, и женщины. Возраст — от 20 до 57 лет», — сообщили в пресс-службе.
Все были наказаны в виде предупреждения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на карантин закрылись два учреждения ФСИН.