Биробиджан, , 06:50 — REGNUM В течение одного дня Биробиджанский районный суд рассмотрел 18 протоколов об административных правонарушениях, поступивших из органов внутренних дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Читайте также: В Еврейской АО на карантин закрыли два учреждения ФСИН

Как установил суд, все лица, в отношении которых составлены протоколы, без причины и острой необходимости покинули место жительства, тем самым нарушили постановление врио губернатора ЕАО от 01.04.2020 № 75 «Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области» (в редакции от 04.04.2020 № 86).

«Среди нарушителей — и мужчины, и женщины. Возраст — от 20 до 57 лет», — сообщили в пресс-службе.

Все были наказаны в виде предупреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО на карантин закрылись два учреждения ФСИН.