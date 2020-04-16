Биробиджан, , 10:09 — REGNUM Два исправительных учреждения ФСИН в Еврейской автономной области закрыты на карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Речь идёт о лечебно-исправительном учреждении № 2 в посёлке Бира и Биробиджанской воспитательной колонии. В них введён ряд ограничительных мероприятий.

«Это связано с тем, что в этих учреждениях есть по одному сотруднику с сомнительным результатом анализа на новую коронавирусную инфекцию. Санитарные врачи сейчас определяют круг контактных лиц и источники инфицирования. Изоляция колоний продлится до нормализации санитарно-эпидемической обстановки», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, у сотрудника воспитательной колонии тест на наличие коронавирусной инфекции показал положительный результат.