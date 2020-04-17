Скопье, , 08:02 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 16 апреля выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что действие режима чрезвычайного положения будет продлено ещё на 30 дней в связи с ситуацией, сложившейся из-за коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, поскольку Конституция страны запрещает продление действия режима ЧП, будет внесено новое предложение о введении данного режима.

Президент страны заявил, что в сложившихся условиях депутаты уже распущенного (в преддверии не состоявшихся из-за коронавируса досрочных парламентских выборов) парламента должны вернуться к работе.

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