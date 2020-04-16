Берёзовский, Свердловская область, , 21:58 — REGNUM В Свердловской области уже скоро обеспечат интернетом небольшие населённые пункты. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Губернатору пожаловались, что в посёлке Лубяном (Берёзовский) нет интернета, из-за чего семьям приходится ездить в другой посёлок.

По словам Куйвашева, совсем недавно в федеральное законодательство внесли изменения, согласно которым населённые пункты до 500 человек тоже обеспечат интернет-доступом.

«Уверен, сравнительно скоро мы сможем решить этот вопрос», — сказал глава региона.

Кроме того, школы могут в индивидуальном порядке организовать дистанционное обучение для некоторых семей, обратил внимание чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, школы Свердловской области перешли на дистанционный режим. Меры были приняты из-за пандемии коронавируса.

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