Лиссабон, , 20:57 — REGNUM Парламент Португалии на заседании 16 апреля одобрил предложение президента Марселу Ребелу де Соуза о продлении режима чрезвычайного положения в стране из-за ситуации с коронавирусом до 2 мая.

Глава государства заявил, что продление режима ЧП необходимо для дальнейшей борьбы с коронавирусом, вместе с тем он не исключил, что магазины, компании и предприятия в Португалии могут постепенно начать возобновлять работу, исходя из эпидемиологической обстановки.

Согласно последним данным, на территории Португалии выявлено боле 18,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, 629 пациентов скончались.