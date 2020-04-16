Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Число умерших от COVID-19 жителей США перевалило за 31 тыс. человек, сообщает 16 апреля официальный сайт Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику пандемии.

По информации этого учреждения, на сегодняшний день в США от COVID-19 погибло 31 015 человек.

В то же время количество выявленных случаев заражения коронавирусом на территории США составляет 640 тыс. человек, а выздоровевшими от вызванных им заболеваний признаны 52 тыс. пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по разным данным, на 16 апреля в мире насчитывается не менее 1,9 млн случаев заражения коронавирусом и более 123 тыс. смертельных исходов заболевания.

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