Альметьевск, Татария, , 20:46 — REGNUM На базе Центральной районной больницы (ЦРБ) Альметьевска открылась первая ПЦР-лаборатория (полимеразная цепная реакция) для диагностики коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба КФУ (Казанского федерального университета).

Представители вуза помогли компании «Татнефть» организовать лабораторию, передали ей необходимое оборудование и подготовили медперсонал в короткие сроки. 14 апреля в тестовом режиме в лаборатории провели 60 анализов на коронавирусную инфекцию. При дальнейшей бесперебойной работе возможно до 200 исследований ежедневно. Метод ПЦР позволяет выявлять наличие от 500 единиц коронавируса на слизистых оболочках носоглотки человека. Скорость проведения теста и высокая чувствительность позволят выявлять инфекцию более оперативно и блокировать её распространение. Планируется закупить тест-системы на присутствие антител в крови к коронавирусу и появится возможность узнать, инфицировался ли человек, рассказала об этом директор междисциплинарного центра протеомных и геномных исследований ИФМиБ КФУ Татьяна Григорьева.

Проходят обследование в лаборатории сотрудники компании «Татнефть», а в дальнейшем возможна оперативная диагностика и пациентов ЦРБ Альметьевска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в настоящее время тестирования на коронавирусную инфекцию проводятся в 10 лабораториях — в центре гигиены и эпидемиологии, в 8 лабораториях государственных лечебных учреждений, а также в одной частной лаборатории. Максимальное количество исследований в день — более 2 тысяч.

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