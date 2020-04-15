Казань, , 21:33 — REGNUM В Татарии в настоящее время тестирования на коронавирусную инфекцию проводятся в 10 лабораториях — в центре гигиены и эпидемиологии, в 8 лабораториях государственных лечебных учреждений, а также в одной частной лаборатории. Максимальное количество исследований в день — более 2 тысяч. Об этом на брифинге 15 апреля заявил глава минздрава РТ Марат Садыков.

«За последние сутки проведено 945 исследований. С нарастающим итогом всего было проведено 25 802 исследования», — сообщил министр.

Он отметил, что в 9 государственных лабораториях исследования на коронавирусную инфекцию проводятся бесплатно.

Глава регионального минздрава сообщил, что Роспотребнадзором принято решение о том, что результаты тестов буду подтверждаться в республике, в центре гигиены и эпидемиологии. Ранее для подтверждения диагноза тесты отправляли в федеральные центры, в том числе в Новосибирск, Нижний Новгород и Москву.

В первую очередь тестирование проводится медицинским работникам, людям с подозрением на коронавирусную инфекцию, гражданам под медицинским наблюдением и на карантине, а также сотрудникам служб жизнеобеспечения. Кроме того, тесты проводят всем пациентам с диагнозом пневмония.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татари статистика смертности от пневмонии практически не отличается от последних двух лет. За три месяца 2020 года — по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 годов — статистика смертности от пневмонии практически не отличается. Так, в 2018 году смертность составляла 12,2 случая на 1 тыс. человек, в 2020 году этот показатель составляет 11 случаев на 1 тыс. человек, как и в 2019 году .

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