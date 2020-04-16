Кишинёв, , 19:37 — REGNUM Из 105 зафиксированных в Молдавии за последние сутки новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 почти половина — врачи и медработники. Как сообщили 16 апреля ИА REGNUM в Минздраве Молдавии, за сутки коронавирусом заразились 42 врача, а общее число заболевших медработников выросло до 552 человек.

Всего в Молдавии к 16 апреля коронавирусом заболели 2019 человек. 53 человека умерли, а 235 выздоровели.

В свою статистику молдавские власти включают и население Приднестровской Молдавской Республики, на территорию которой претендует Кишинев.

В Молдавии до 16 мая действует чрезвычайное положение в связи с эпидемией COVID-19. ЧП объявлено и в Приднестровье.

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