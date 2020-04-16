Москва, , 19:35 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса Вооружённые силы РФ перевели пункты отбора контрактников на «удалённый режим» работы, сообщает 16 апреля пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Теперь желающие служить в Российской армии по контракту могут подавать заявки удаленно.

«Пункты отбора граждан на военную службу по контракту Западного военного округа, дислоцированные в 26 субъектах Российской Федерации, переведены на удаленный режим работы», — сообщает пресс-служба ЗВО.

Заявления и документы все кандидаты могут подавать по электронной почте, а консультации можно получить по телефону.

«Для подачи заявки кандидатам необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете гражданина» на сайте министерства обороны РФ, выбрать раздел «Военная служба по контракту» и прикрепить основные документы об образовании или профессиональной переподготовке, характеристику с последнего места работы и другие материалы», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом отмечено, что такой режим обеспечит дополнительное удобство для кандидатов, проживающих за пределами крупных городов.

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