Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM Свыше 40 предприятий военно-промышленного комплекса обработаны подразделениями РХБЗ на юге России, сообщает 16 апреля пресс-служба Южного военного округа.

В городах Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, в Севастополе, на Ставрополье и Кубани, в республиках Дагестан, Кабардино-Балкария, Крым, Северная Осетия-Алания и в Элисте выполнена специальная обработка 41 предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Отмечено, что командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым утверждён план-график, согласно которого до 30 апреля подразделениям РХБЗ предстоит осуществить дезинфекцию помещений, зданий, сооружений и прилегающей к ним территории более 90 предприятий военной промышленности в субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Уже проведена спецобработка таких крупных военно-промышленных предприятий, как ПАО «Роствертол», АО «Дагдизель», судоремонтных и судостроительного предприятий «Звездочка» и «Залив».

Для выполнения намеченных мер по борьбе с эпидемией коронавируса создана группировка РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих, с 300 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент российские подразделения войск РХБЗ проводят мероприятия по спецобработке медучреждений в Италии и в Сербии.

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