Саратов, , 18:25 — REGNUM На территории Саратовской области случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников при оказании ими помощи пациентам не зарегистрировано. Среди граждан, у которых выявлен коронавирус, есть медицинские работники, но они заразились инфекцией «бытовым путем», являясь контактными не в рамках выполнения трудовых функций.

Таких работников в настоящий момент пятеро, из них трое проживают в Татищевском районе. Эту информацию сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

На 16 апреля в регионе подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего зарегистрировано 70 случаев инфицирования. Выписаны из стационаров 13 человек после выздоровления. По трем госпиталям области распределены 39 пациентов с коронавирусом. Всего под наблюдением находятся 1 057 человек, сняты с учета 4 892 человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 16 апреля 65 новых случаев подтверждено в Нижегородской области, 47 — в Чувашии, 42 — в Башкирии, 29 — в Марий Эл, 28 — в Оренбургской области, 21 — в Татарии, 19 — в Ульяновской области, 18 — в Пермском крае, 15 — в Удмуртии, 14 — в Саратовской области, десять — в Самарской области, девять — в Кировской области, семь — в Пензенской области.

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