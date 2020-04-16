Нижний Новгород, , 11:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10:30 мск 16 апреля подтверждено 324 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Поволжье число выявленных случаев заражения выросло до 1745, сообщает оперативный штаб России.

Так, 65 новых случаев подтверждено в Нижегородской области, 47 — в Чувашии, 42 — в Башкирии, 29 — в Марий Эл, 28 — в Оренбургской области, 21 — в Татарии, 19 — в Ульяновской области, 18 — в Пермском крае, 15 — в Удмуртии, 14 — в Саратовской области, десять — в Самарской области, девять — в Кировской области, семь — в Пензенской области.

С учетом новых данных общее число выявленных в Нижегородской области случаев составило 404, в Башкирии — 191, в Марий Эл — 147, в Пермском крае — 132, в Татарии — 128, в Чувашии — 125, в Ульяновской области — 123, в Пензенской области — 107, в Оренбургской области — 82, в Кировской области — 73, в Мордовии — 71, в Саратовской области — 70, в Самарской области — 50, в Удмуртии — 42.

Выписаны после полного выздоровления 123 человека в Поволжье, 19 человек скончались от хронических заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, всего в России на 16 апреля подтверждено 27 938 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 3448 новых случаев заражения. 2304 человека полностью выздоровели, 232 человека скончались.

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