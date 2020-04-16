Москва, , 16:58 — REGNUM Порядка 16 тысяч сотрудников полиции и Росгвардии привлечены к патрулированию улиц Москвы в период режима самоизоляции из-за коронавируса. Об этом сообщил 16 апреля руководитель Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«У нас достаточно много сотрудников полиции работает на улицах Москвы. Это порядка 13 тысяч сотрудников полиции и трёх тысяч сотрудников Росгвардии», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого, по словам Данчикова, контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции осуществляют около тысячи дружинников

Чиновник отметил, что в случае выявления нарушителей, но них составляются протоколы, которые затем передаются уполномоченным сотрудникам административно-технической инспекции для вынесения постановления о сумме штрафа.