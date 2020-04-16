Рига, , 16:58 — REGNUM Еженедельные потребности Латвии в респираторах и защитных масках составляют 600 — 700 000 единиц. Об этом сообщила директор департамента инвестиционной политики в сфере безопасности министерства обороны Кристине Рудзите-Стейкала порталу Tvnet.lv.

«В данный момент самый главный вызов — сертификация необходимых защитных средств. Надеемся, что в течение месяца появятся и латвийские компании, способные поставлять защитную продукцию соответствующую требованиям», — сказала Рудзите-Стейкала.

По ее словам, минобороны Латвии уже получило 300 предложений от 150 компаний. Она рассказала, что представители министерства обороны для проведения закупок составили список 12 приоритетных товаров — медицинские защитные маски, респираторы, одноразовые перчатки, халаты, бахилы, маски из оргстекла, защитные очки и т.д.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.