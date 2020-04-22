Нью-Йорк, США, , 08:29 — REGNUM Массовый голод угрожает миру, если на фоне пандемии коронавируса не будут приняты меры по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, выступая 21 апреля на виртуальном заседании Совета Безопасности.

Пока массового голода нет, но уже сейчас нужно обеспечивать доступ к продовольствию, принять меры против перебоев с финансированием и торговлей. В противном случае через несколько месяцев может наступить «голод поистине библейского масштаба», сказал он.

В первую очередь на грани голодания могут оказаться миллионы людей, проживающие в зонах конфликтов. Ежедневно от хронического голода страдает 821 млн человек и ещё 135 млн человек находятся под угрозой голода. Из-за пандемии на грани голодания уже в текущем году могут оказаться ещё 130 млн человек.

«При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран», — сказал Бизли.

Он добавил, что в десяти из этих стран примерно по миллиону человек уже страдают от недоедания. В основном это государства, где идут военные конфликты.

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