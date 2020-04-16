Саратов, , 17:50 — REGNUM Октябрьский районный суд Саратова привлек к административной ответственности мужчину за невыполнение правил поведения в период режима повышенной готовности, сообщает пресс-служба суда.

Установили нарушителя 14 апреля. Он находился в вечернее время в сквере имени Рахова, тем самым нарушив запрет на посещение общественных пространств в период с 28 марта по 30 апреля (парков, скверов, парков культуры и отдыха, природных парков).

Судом за данное правонарушение назначено наказание в виде административного штрафа в размере одна тысяча рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, петербуржец лишился 500 рублей, выйдя из дома и нарушив режим самоизоляции.

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