Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Власти Петербурга не ожидают большого оттока мигрантов из города из-за пандемии коронавируса. Кроме того, чиновники предложат легализоваться тем приезжим, которые не успели официально заявить о себе. Об этом 16 апреля заявил директор Центра трудовых ресурсов Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Алексей Чистяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам чиновника, на сегодняшний день в городе зарегистрировано 233 тысячи мигрантов, которые легально живут и трудятся в регионе. Они работают в разных отраслях: в строительстве, в сфере услуг.

«Таких порядка 15% от рабочей силы в Петербурге. Востребованность на рынке Петербурга в иностранной рабочей силе сохранится, никакая пандемия не изменит эту ситуацию», — уверен Чистяков.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае отток трудовых мигрантова, который если и будет, то небольшим, городские власти начнут привлекать рабочую силу из других субъектов РФ.

Что касается Ленинградской области, то и тут точной цифры нелегальных мигрантов региональные чиновники назвать не могут. Однако, по данным руководителя рабочей группы по миграции Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Валерия Шинкаренко, в регионе насчитывается от 700 тыс. до 1 миллиона мигрантов, из них 300−400 тысяч — нелегалы.

Напомним, в хостеле для мигрантов во Всеволожском районе Ленобласти отмечена массовая вспышка коронавирусной инфекции. Ею заразились более 120 человек. Рядом с хостелом развернут палаточный госпиталь.

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